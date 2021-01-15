Український бізнес очікує зростання курсу долара майже до 30 гривень

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,68 грн/долар. Настрої за останній квартал знову погіршилися.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2020 року.

За даними опитування, 44,5% респондентів уважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29,01 грн/долар до 30,00 грн/долар.

Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу погіршилися. У I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в II кварталі - 28,28 грн/долар, III кварталі - 28,99 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 листопада 2020 року до 3 грудня 2020 року серед керівників 693 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2020 року керівники українських підприємств прогнозували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар.

Відзначимо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.