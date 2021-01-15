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Український бізнес очікує зростання курсу долара майже до 30 гривень

Автор: Олександр Білоус

Бізнес очікує подальше посилення девальваційних процесів

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,68 грн/долар. Настрої за останній квартал знову погіршилися.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2020 року.

За даними опитування, 44,5% респондентів уважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29,01 грн/долар до 30,00 грн/долар.

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Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу погіршилися. У I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в II кварталі - 28,28 грн/долар, III кварталі - 28,99 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 листопада 2020 року до 3 грудня 2020 року серед керівників 693 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2020 року керівники українських підприємств прогнозували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар.

Відзначимо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Прогноз погоди
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