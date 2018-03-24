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Украинский бизнес должен быть свободен от НАБУ и Генпрокуратуры, - Порошенко

НовостиПолитика    24.03.2018 - 13:37
Фото: Петр Порошенко вручает награды (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко вручает награды (president.gov.ua)

Президент уверен, что новая организация снимет все "нагрузки" с госведомств

Порошенко надеется на принятие законопроекта о Нацбюро финансовых расследований который избавит правоохранительные органы от контроля над деятельность бизнеса. Об этом сегодня в ходе мероприятий ко Дню Службы безопасности Украины заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что у СБУ есть свои приоритеты, в частности борьба с терроризмом, борьба с диверсиями, обеспечение безопасности государства, как главная функция, и обеспечение безопасности граждан.

"Уже зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовых расследований, который избавит все другие правоохранительные органы, в том числе, извините, и Службу безопасности Украины, и Национальную полицию, Генпрокуратуру, НАБУ - все правоохранительные органы, кроме Бюро, вмешиваться в деятельность бизнеса... Незачем правоохранительным органам вмешиваться в деятельность украинских предприятий. Вопрос борьбы с экономической преступностью, безусловно, важен, но у Службы (безопасности Украины, - ред.) есть и другие приоритеты - борьба с терроризмом, борьба с диверсиями, обеспечение безопасности государства, как главная функция, и обеспечение безопасности граждан. Надеюсь, этот закон будет принят в текущем году и он откроет новую страницу во взаимоотношениях власти и бизнеса", - заявил Порошенко.

При этом глава государства уточнил, что у правоохранителей останется право контролировать деятельность предприятий, если в их функционировании были задействованы средства бюджета.

Напомним, как сообщалось ранее, депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом, представителями украинской власти, общественных организаций, руководителями антикоррупционных органов и научными экспертами рассмотрели достижения и вызовы в борьбе против коррупции в Украине.

Закон о нацбезопасности предвидит гражданский контроль за деятельностью СБУ СБУ в 2017 году задержала 591 человека, причастного к терроризму
Теги публикации: Порошенко Петр, Служба безопасности Украины, НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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