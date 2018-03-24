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Український бізнес повинен бути вільний від НАБУ і Генпрокуратури, - Порошенко

НовиниПолітика    24.03.2018 - 13:37

Президент упевнений, що нова організація зніме всі "навантаження" з держвідомств

Порошенко сподівається на ухвалення законопроекту про Нацбюро фінансових розслідувань який позбавить правоохоронні органи від контролю над діяльність бізнесу. Про це сьогодні в ході заходів до Дня Служби безпеки України заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що у СБУ є свої пріоритети, зокрема боротьба з тероризмом, боротьба з диверсіями, забезпечення безпеки держави, як головна функція, і забезпечення безпеки громадян.

"Вже зареєстрований законопроект про Національне бюро фінансових розслідувань, який позбавить всі інші правоохоронні органи, в тому числі, вибачте, і Службу безпеки України, Національну поліцію, Генпрокуратуру, НАБУ - всі правоохоронні органи, крім Бюро, втручатися в діяльність бізнесу.. Нема чого правоохоронним органам втручатися у діяльність українських підприємств. Питання боротьби з економічною злочинністю, безумовно, важливий, але у Служби безпеки України, - ред.) є інші пріоритети - боротьба з тероризмом, боротьба з диверсіями, забезпечення безпеки держави, як головна функція, і забезпечення безпеки громадян. Сподіваюся, цей закон буде прийнятий у поточному році, і він відкриє нову сторінку у взаєминах влади і бізнесу", - заявив Порошенко.

При цьому глава держави уточнив, що у правоохоронців залишиться право контролювати діяльність підприємств, якщо в їх функціонуванні були задіяні кошти бюджету.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, депутати Європарламенту разом з Єврокомісаром з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнесом Ганом, представниками української влади, громадських організацій, керівниками антикорупційних органів та науковими експертами розглянули досягнення та виклики в боротьбі проти корупції в Україні.

Закон про нацбезпеку передбачатиме громадський контроль за діяльністю СБУ СБУ в 2017 році затримала 591 людину, причетну до тероризму
Теги публікації: Порошенко Петро, Служба безпеки України, НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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