Украинский бизнес адаптируется к карантину и планирует сокращение персонала

В июле 2020 предприятия продолжали адаптироваться к деятельности в условиях карантина. Четвертый месяц подряд украинский бизнес настроен на сокращение общей численности работников.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий, которое проводит Национальный банк Украины.

Как отмечается в обзоре, смягчение карантина и постепенное восстановление спроса способствовали оживлению экономики. В июле индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,4 пункта до 46,9 пунктов.

"Впрочем, настроения бизнеса улучшаются медленно. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки все еще преобладают", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, о возобновлении работы бизнеса свидетельствует дальнейшее улучшение настроений по объемам новых заказов, товаров для продажи и услуг. По итогам июля существенно улучшили свои ожидания предприятия сферы услуг и строительства. Предприятия промышленности и торговли сдержанно оценили свои результаты и ожидают сокращения объемов новых экспортных заказов и уменьшение товарооборота. Респонденты всех секторов экономики усилили свои оценки по росту закупочных цен/цен поставщиков, а также на продукцию собственного производства.

"Оценки по занятости остаются пессимистичными", - говорится в обзоре.

Напомним, по данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 составил 65,1 п, что на 11,2 пунктов меньше, чем в мае.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер.