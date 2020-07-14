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НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантина

Киев, Вторник 14 июля 2020 14:30
НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантина
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Нового карантина экономика Украины может не пережить

Экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер. Карантинные ограничения уже привели к значительному падению.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, экономика могла существовать какое-то время в условиях жестких ограничений.

"Наверное, она до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом - все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия", - сказала она.

Рожкова напомнила, что в апреле НБУ прогнозировал падение экономики на 5%, когда еще не было понимания, как долго продлится карантин. При этом в июле НБУ пересмотрит прогноз.

Она считает, что украинцам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, вырабатывать иммунитет, пользоваться вакцинами, но при этом работать.

"Такого ограничения активности, которое было у нас, не должно больше быть", - сказала она.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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