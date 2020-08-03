Український бізнес адаптується до карантину та планує скорочення персоналу

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Настрої бізнесу покращуються, але це позначилося бажанні набирати нових працівників

У липні 2020 року підприємства продовжували адаптуватися до діяльності в умовах карантинних обмежень. Четвертий місяць поспіль український бізнес налаштований на скорочення загальної чисельності працівників.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств, яке проводить Національний банк України.

Як зазначається в огляді, пом’якшення карантину та поступове відновлення попиту сприяли пожвавленню економіки. У липні індекс очікувань ділової активності зріс на 1,4 пункти до 46,9 пунктів.

"Втім, настрої бізнесу поліпшуються повільно. Значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує, що песимістичні оцінки все ще переважають", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, про відновлення роботи бізнесу свідчить подальше поліпшення настроїв щодо обсягів нових замовлень, товарів для продажу та послуг. За підсумками липня суттєво поліпшили свої очікування підприємства сфери послуг та будівництва. Підприємства промисловості та торгівлі стримано оцінили свої результати й очікують скорочення обсягів нових експортних замовлень та зменшення товарообороту. Респонденти всіх секторів економіки посилили свої оцінки щодо зростання закупівельних цін/цін постачальників, а також на продукцію власного виробництва.

"Оцінки щодо зайнятості залишаються песимістичними", - йдеться в огляді.

Настрої бізнесу поліпшуються повільно – Індекс очікувань ділової активності Пом’якшення карантину та поступове відновлення попиту сприяли пожвавленню економіки. У липні індекс очікувань ділової активності зріс на півтора пункти до 47 пунктів. Втім, настрої бізнесу поліпшуються повільно. Значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує, що песимістичні оцінки все ще переважають. У липні дещо оптимістичнішими були підприємства сфери послуг та будівництва. Втім, загальні настрої цих підприємств все одно залишаються низькими. Ліпші очікування мають підприємства промисловості та торгівлі, але вони також стримано оцінюють свої поточні результати і поки що не прогнозують зростання продажів. Через високий рівень невизначеності з пандемією ринок праці залишається кволим. Четвертий місяць поспіль бізнес погіршує свої очікування щодо загальної чисельності працівників у своїх штатах. Детальніше про наш індекс та липневе опитування – у першому коментарі. #НБУ #ІОДА Опубліковано Національний банк України Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, індекс споживчих настроїв в Україні в червні 2020 року склав 65,1 п, що на 11,2 пунктів менше, ніж в травні.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що економіку України необхідно запускати, оскільки процеси можуть прийняти незворотній характер.