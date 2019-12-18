Украинский биатлонист завоевал золото в короткой гонке Кубка IBU

Украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл короткую индивидуальную гонку на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Спортсмен провел всю гонку уверенно: и в стрельбе, и в скорости на дистанции. Отработав огневые рубежи всего с одним 45-секундным штрафом и с девятым временем в скорострельности, он и по трассе не уступал соперникам - третий чистый ход среди всех участников.

Немец Лукас Фратцшер, который пришел вторым, отстал от украинца на 50,7 секунды. Третий - норвежец Ларс Хельге Биркеланн (+1.00,8).

Всего в гонке принимали участие 132 спортсмена, среди них еще пять украинцев: Андрей Доценко (13 место), Богдан Цимбал (21), Виталий Труш (57), Тарас Лесюк (64) и Руслан Бригадир (66).

Предыдущий личный подиум Семенова на международных соревнованиях датирован сезоном 2016/17, когда он финишировал третьим в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце.

Напомним, биатлонистка Юлия Джима принесла Украине первую медаль сезона, заняв второе место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Остерсунде.