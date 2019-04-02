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Чемпион мира по биатлону признан лучшим спортсменом марта в Украине

Новости » Спорт    02.04.2019 - 12:12
Чемпион мира по биатлону признан лучшим спортсменом марта в Украине
Фото: Дмитрий Пидручный (twitter.com/OlympicUA)

Пидручный впервые получил признание НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного лучшим спортсменом первого весеннего месяца. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Признание Олимпийского комитета спортсмен получил благодаря достижению на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В гонке преследования Дмитрий впервые в истории Украины получил золотую медаль мирового первенства среди мужчин.

Отметим, для Дмитрия это первое признание НОК.

Кроме того, старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назван лучшим тренером марта.

Напомним, мужская сборная Украины по биатлону увеличила квоту на следующий сезон.

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