Український біатлоніст завоював золото в короткій гонці Кубка IBU

Український біатлоніст Сергій Семенов переміг в короткій індивідуальній гонці на третьому етапі Кубка IBU, який проходить в австрійському Обертілліасі. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Спортсмен провів всю гонку впевнено: і у стрільбі, і у швидкості на дистанції. Відпрацювавши вогневі рубежі всього з одним 45-секундним штрафом і з дев'ятим часом в скорострільності, він і по трасі не поступався суперникам - третій чистий хід серед всіх учасників.

Німець Лукас Фратцшер, який прийшов другим, відстав від українця на 50,7 секунди. Третій - норвежець Ларс Хельге Біркеланн (+1.00,8).

Всього в гонці брали участь 132 спортсмени, серед них ще п'ять українців: Андрій Доценко (13 місце), Богдан Цимбал (21), Віталій Труш (57), Тарас Лесюк (64) і Руслан Бригадир (66).

Попередній особистий подіум Семенова на міжнародних змаганнях датований сезоном 2016/17, коли він фінішував третім в індивідуальній гонці етапу Кубка світу в Антхольці.

Нагадаємо, біатлоністка Юлія Джима принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу в шведському Остерсунді.