Украинский арбитр будет судить Евробаскет-2022

44-летний рефери получил назначение на Евробаскет-2022. Он и еще 23 коллеги будут судить матчи чемпионата Европы в сентябре.

У Защука есть лицензия А и категория арбитра ФИБА. На международном уровне украинец уже работал на Кубке мира-2019. В этом году он судил матчи женского Евро-2022 U-20 в Дивизионе А, в том числе и финал.

Евробаскет-2022 состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины будет играть в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.

Накануне украинская молодежка проиграла Словении первый матч за жизнь на чемпионате Европы в Черногории. 23 июля "сине-желтые" сыграют против сборной Польши U-20.