Молодежная сборная Украины проиграла Словении первый "матч при жизни" на Евробаскете-2022
Баскетбольная сборная Украины U-20 уступила сверстникам из Словении (81:86) в первом раунде матчей за 9-16 места на чемпионате Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, 9-16 места
Словения U-20 – Украина U-20 – 86:81 (27:22, 16:18, 26:14, 17:27)
Украинцы оказались в роли догоняющих уже со старта поединка. Балканцы увереннее чувствовали себя на паркете и на пике вели с +8 в первой четверти. К концу 10-минутки "сине-желтые", однако, немного сократили дефицит (22:27).
Вторую четверть Украина U-20 начала мощнее. Подопечные Виталия Степановского сократили отрыв, в какой-то момент даже сравняли счет. Однако словенцы пришли в себя и возобновили преимущество перед большим перерывом (43:40).
Зато в третьей 10-минутке украинцы изрядно провалились. Сборная Словении U-20 организовала безумный старт (7:0) и отправила оппонента в серьезный нокдаун. "Подняться" украинская молодежка смогла не сразу, проиграв еще 12 пунктов по итогам четверти.
Казалось, что все шансы на успех Украина U-20 уже упустила. Однако под занавес поединка "сине-желтые" неожиданно ожили. За две минуты до финального свистка ребята Степановского совершили настоящий подвиг, сократив отрыв до -1. И все же проиграли...
Теперь молодежная сборная Украины продолжит борьбу за место в Дивизионе А на следующий форум. Из четырех неудачников в баскетбольной элите удержится только одна команда.
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