Український арбітр судитиме Євробаскет-2022

44-річний рефері отримав призначення на Євробаскет-2022. Він і ще 23 колеги судитимуть матчі чемпіонату Європи у вересні.

Защук має ліцензію А та категорію арбітра ФІБА. На міжнародному рівні українець вже працював на Кубку світу-2019. Цьогоріч він судив матчі жіночого Євро-2022 U-20 в Дивізіоні А, зокрема і фінал.

Євробаскет-2022 відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.

Напередодні українська молодіжка програла Словенії перший "матч за життя" на чемпіонаті Європи в Чорногорії. 23 липня "синьо-жовті" зіграють проти збірної Польщі U-20.