НБА обновила годовой рекорд выручки

Национальная баскетбольная ассоциация отчиталась о рекордном доходе, полученном за прошлый финансовый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Годовой доход ассоциации впервые пересек отметку в 10 млрд долларов. Связанный исключительно с баскетболом доход составил 8,9 млрд. Остальные средства НБА выручила за другие проекты.

Комиссар ассоциации Адам Сильвер назвал показатели "откровенно высокими". НБА все еще борется с последствиями пандемии коронавируса. Он признался, что еще недавно боссы сильнейшей баскетбольной лиги сомневались, сможет ли спорт пережить COVID.

"Цифры меня частично удивили, поскольку они превзошли прогнозы, а прогнозы демонстрируют, куда, по нашему мнению, движется наш бизнес. Я считаю, что пройденный за 1,5-2 года путь весьма показателен", – заявил функционер.

В финале НБА 2021/22 "Голден Стэйт" обыграл "Бостон Селтикс" и завоевал четвертый за 7 лет титул чемпиона. Ранее калифорнийцы триумфовали в 1956, 1975, 2015, 2017 и 2018 гг.