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На Донбассе боевики усиливают вербовку местного населения на военную службу

Новина українською → Донбасс, Вторник 20 апреля 2021 14:15
На Донбассе боевики усиливают вербовку местного населения на военную службу Фото: в течение 10 дней боевики должны подготовить списки тех, кто будет призываться принудительно (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Командование российских оккупационных войск на Донбассе усилило вербовку местного населения для прохождения военной службы. Боевики планируют усилить части первого и второго армейских корпусов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Усиленные меры по вербовки начались с 20 апреля.

"Так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, призываться принудительно", - отметили в ГУР.

Также разведка отмечает, что на Донбассе увеличиваются небоевые потери среди личного состава в подразделениях боевиков.

"На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составила: безвозвратных - 7, санитарных - 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины", - отметили в Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, что в последнее время на Донбассе увеличилось количество минирований населенных пунктов боевиками.

Напомним, за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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