На Донбассе боевики усиливают вербовку местного населения на военную службу

Командование российских оккупационных войск на Донбассе усилило вербовку местного населения для прохождения военной службы. Боевики планируют усилить части первого и второго армейских корпусов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны .

Усиленные меры по вербовки начались с 20 апреля.

"Так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, призываться принудительно", - отметили в ГУР.

Также разведка отмечает, что на Донбассе увеличиваются небоевые потери среди личного состава в подразделениях боевиков.

"На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составила: безвозвратных - 7, санитарных - 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины", - отметили в Минобороны.