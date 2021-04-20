На Донбассе боевики усиливают вербовку местного населения на военную службу
Командование российских оккупационных войск на Донбассе усилило вербовку местного населения для прохождения военной службы. Боевики планируют усилить части первого и второго армейских корпусов.
Усиленные меры по вербовки начались с 20 апреля.
"Так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, призываться принудительно", - отметили в ГУР.
Также разведка отмечает, что на Донбассе увеличиваются небоевые потери среди личного состава в подразделениях боевиков.
"На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составила: безвозвратных - 7, санитарных - 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины", - отметили в Минобороны.
Ранее РБК-Украина писало, что в последнее время на Донбассе увеличилось количество минирований населенных пунктов боевиками.
Напомним, за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.