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Украинским военным придется отойти от Северодонецка, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженным силам Украины придется отойти от Северодонецка. Потому что находиться на разбитых позициях нет смысла - растет число погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Придется отводить наших военных, но мы об этом говорили - не надо разгонять измену, никто не бросает наших ребят, никто не оставит их в окружении. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых позициях ради того, чтобы там просто находиться, нет смысла", - заявил он.

По словам главы ОВА, инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что войска РФ бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время.

Ранее Генштаб сообщал, что российские войска сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка. Также они пытаются окружить войска ВСУ в районе Лисичанска.

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