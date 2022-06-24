Украинским военным придется отойти от Северодонецка, - Гайдай

Вооруженным силам Украины придется отойти от Северодонецка. Потому что находиться на разбитых позициях нет смысла - растет число погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

По словам главы ОВА, инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

"Придется отводить наших военных, но мы об этом говорили - не надо разгонять измену, никто не бросает наших ребят, никто не оставит их в окружении. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых позициях ради того, чтобы там просто находиться, нет смысла", - заявил он.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что войска РФ бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время.

Ранее Генштаб сообщал, что российские войска сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка. Также они пытаются окружить войска ВСУ в районе Лисичанска.