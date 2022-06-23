Россияне бросили все силы на захват Луганской области, - Гайдай

Россияне бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"В Северодонецкой промзоне уже разрушено много защитных сооружений, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции", - сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, Сейчас Лисичанск под плотными обстрелами.

"Мы продолжаем поддерживать жизнедеятельность города, гумвантажі завозятся ежедневно, "тихая" эвакуация продолжается - сегодня выехали около 40 человек", - сказал Гайдай.

В случае оккупации Северодонецка люди, что скрываются в укрытиях "Азота", станут заложниками россиян, заявляет глава военной администрации. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области.

По его словам, на недавно оккупированных территориях россияне уже начали так называемую "фильтрацию".

"Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как "пушечное мясо", - добавил глава Луганской области.