ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне бросили все силы на захват Луганской области, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 20:46
Россияне бросили все силы на захват Луганской области, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Северодонецкой промзоне уже разрушено много защитных сооружений, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции", - сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, Сейчас Лисичанск под плотными обстрелами.

"Мы продолжаем поддерживать жизнедеятельность города, гумвантажі завозятся ежедневно, "тихая" эвакуация продолжается - сегодня выехали около 40 человек", - сказал Гайдай.

В случае оккупации Северодонецка люди, что скрываются в укрытиях "Азота", станут заложниками россиян, заявляет глава военной администрации. Выход будет только на оккупированную часть Луганской области.

По его словам, на недавно оккупированных территориях россияне уже начали так называемую "фильтрацию".

"Охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как "пушечное мясо", - добавил глава Луганской области.

Напомним, кремлевские наемники продолжают вести обстрел по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине