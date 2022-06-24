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Українським військовим доведеться відійти від Сєвєродонецька, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Валерія Поліщук

Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька. Тому що перебувати на розбитих позиціях немає сенсу - зростає кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили - не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишить їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, щоб там просто перебувати, немає сенсу", - заявив він.

За словами глави ОВВА, інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що війська РФ кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганську область найближчим часом.

Раніше Генштаб повідомляв, що російські війська зосередили основні зусилля на захопленні Сєвєродонецька. Також вони намагаються оточити війська ЗСУ в районі Лисичанська.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна в УкраїніВійна Росії проти України