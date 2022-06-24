Українським військовим доведеться відійти від Сєвєродонецька, - Гайдай

Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька. Тому що перебувати на розбитих позиціях немає сенсу - зростає кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая в Telegram.