ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українським військовим доведеться відійти від Сєвєродонецька, - Гайдай

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, П'ятниця 24 червня 2022 08:38
Українським військовим доведеться відійти від Сєвєродонецька, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Валерія Поліщук

Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька. Тому що перебувати на розбитих позиціях немає сенсу - зростає кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили - не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишить їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, щоб там просто перебувати, немає сенсу", - заявив він.

За словами глави ОВВА, інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що війська РФ кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганську область найближчим часом.

Раніше Генштаб повідомляв, що російські війська зосередили основні зусилля на захопленні Сєвєродонецька. Також вони намагаються оточити війська ЗСУ в районі Лисичанська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні