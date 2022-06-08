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Украинским беженцам сокращают помощь за рубежом: Зеленский рассказал, чем им помочь

Фото: президент Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинским беженцам за рубежом сокращают гуманитарную помощь. Президент Владимир Зеленский предлагает помогать украинцам с поиском временной работы или обучением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента на Yale CEO Summit.

Зеленский подчеркивает, что война с Россией не закончится завтра, и людям, которые находят за рубежом - в США, Европе, Канаде, нужна финансовая и гуманитарная поддержка.

Многие государства оказывают эту поддержку украинцам, однако некоторые из них вынуждены сокращать ее размер.

"Я знаю, что многие страны, которые поддерживают гуманитарно наших людей, они сокращают эту поддержку, потому что не легко им. Я их ни в чем не виню, они и так много сделали для наших...Я хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые простые вещи, помогать нашим людям финансово пока они за территорией нашего государства - это важно, помогать гуманитарно - это важно. Что касается временной работы, школ, обучения - в этом направлении можно помогать Украине", - сказал президент.

Он также добавил, что люди сами хотят вернуться - к мужьям, родителям, к сыновьям, которые воюют.

"Они не приехали на долгое время, они верят в победу и возвращение", - отметил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что результатом затяжного конфликта с Россией должны стать свобода и независимость Украины.

Он также отметил, что достаточно сложно постоянно поддерживать тему войны в Украине в информационном поле, но украинцы должны больше рассказывать о ситуации миру.

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Владимир ЗеленскийБеженцы