Украинским беженцам сокращают помощь за рубежом: Зеленский рассказал, чем им помочь

Зеленский подчеркивает, что война с Россией не закончится завтра, и людям, которые находят за рубежом - в США, Европе, Канаде, нужна финансовая и гуманитарная поддержка.

Многие государства оказывают эту поддержку украинцам, однако некоторые из них вынуждены сокращать ее размер.

"Я знаю, что многие страны, которые поддерживают гуманитарно наших людей, они сокращают эту поддержку, потому что не легко им. Я их ни в чем не виню, они и так много сделали для наших...Я хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые простые вещи, помогать нашим людям финансово пока они за территорией нашего государства - это важно, помогать гуманитарно - это важно. Что касается временной работы, школ, обучения - в этом направлении можно помогать Украине", - сказал президент.

Он также добавил, что люди сами хотят вернуться - к мужьям, родителям, к сыновьям, которые воюют.

"Они не приехали на долгое время, они верят в победу и возвращение", - отметил президент.