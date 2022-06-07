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Большая и временная. Зеленский назвал два типа победы Украины в войне

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 17:16
Большая и временная. Зеленский назвал два типа победы Украины в войне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина в войне против РФ должна одержать две победы - временную и большую. Конечным результатом многовекового конфликта с Россией должна стать свобода и независимость страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Financial Times.

По словам главы украинского государства, большой победой станет возвращение всех территорий и суверенитет.

"Это то, что мы должны передать следующим поколениям. Это будет большая победа многострадального народа", - подчеркнул президент.

При этом Зеленский добавил, что есть также и временная победа, которая также очень важна. Она представляет собой возвращение к границам, которые Украина контролировала 24 февраля.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о унижении России не выдерживают никакой критики.

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