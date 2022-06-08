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Українським біженцям скорочують допомогу за кордоном: Зеленський розповів, чим їм допомогти

Фото: президент Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українським біженцям за кордоном скорочують гуманітарну допомогу. Президент Володимир Зеленський пропонує допомагати українцям з пошуком тимчасової роботи чи навчанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента на Yale CEO Summit.

Зеленський підкреслює, що війна з Росією не закінчиться завтра, і людям, які знаходять за кордоном - у США, Європі, Канаді, потрібна фінансова і гуманітарна підтримка.

Багато держав надають цю підтримку українцям, проте деякі з них вимушені скорочувати її розмір.

"Я знаю, що багато країн, які підтримують гуманітарно наших людей, вони скорочують цю підтримку, тому що не легко їм. Я їх ні в чому не звинувачую, вони і так багато зробили для наших...Я хочу, щоб ви звернули увагу на деякі прості речі, допомагати нашим людям фінансово поки вони за територією нашої держави - це важливо, допомагати гуманітарно - це важливо. Що стосується тимчасової роботи, шкіл, навчання - в цьому напрямку можна Україні допомагати", - сказав президент.

Він також додав, що люди самі хочуть повернутися - до чоловіків, батьків, синів, які воюють.

"Вони не приїхали на довгий час, вони вірять в перемогу і повернення", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що результатом затяжного конфлікту з Росією повинні стати свобода та незалежність України.

Він також зазначив, що досить складно постійно підтримувати тему війни в Україні в інформаційному полі, але українці мають більше розповідати про ситуацію світу.

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Володимир ЗеленськийБіженці