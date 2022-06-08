ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинским беженцам сокращают помощь за рубежом: Зеленский рассказал, чем им помочь

Новина українською →
США, Среда 08 июня 2022 22:40
Украинским беженцам сокращают помощь за рубежом: Зеленский рассказал, чем им помочь Фото: президент Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинским беженцам за рубежом сокращают гуманитарную помощь. Президент Владимир Зеленский предлагает помогать украинцам с поиском временной работы или обучением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента на Yale CEO Summit.

Зеленский подчеркивает, что война с Россией не закончится завтра, и людям, которые находят за рубежом - в США, Европе, Канаде, нужна финансовая и гуманитарная поддержка.

Многие государства оказывают эту поддержку украинцам, однако некоторые из них вынуждены сокращать ее размер.

"Я знаю, что многие страны, которые поддерживают гуманитарно наших людей, они сокращают эту поддержку, потому что не легко им. Я их ни в чем не виню, они и так много сделали для наших...Я хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые простые вещи, помогать нашим людям финансово пока они за территорией нашего государства - это важно, помогать гуманитарно - это важно. Что касается временной работы, школ, обучения - в этом направлении можно помогать Украине", - сказал президент.

Он также добавил, что люди сами хотят вернуться - к мужьям, родителям, к сыновьям, которые воюют.

"Они не приехали на долгое время, они верят в победу и возвращение", - отметил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что результатом затяжного конфликта с Россией должны стать свобода и независимость Украины.

Он также отметил, что достаточно сложно постоянно поддерживать тему войны в Украине в информационном поле, но украинцы должны больше рассказывать о ситуации миру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Беженцы
NEWS
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет