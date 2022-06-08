Українським біженцям скорочують допомогу за кордоном: Зеленський розповів, чим їм допомогти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента на Yale CEO Summit .

Зеленський підкреслює, що війна з Росією не закінчиться завтра, і людям, які знаходять за кордоном - у США, Європі, Канаді, потрібна фінансова і гуманітарна підтримка.

Багато держав надають цю підтримку українцям, проте деякі з них вимушені скорочувати її розмір.

"Я знаю, що багато країн, які підтримують гуманітарно наших людей, вони скорочують цю підтримку, тому що не легко їм. Я їх ні в чому не звинувачую, вони і так багато зробили для наших...Я хочу, щоб ви звернули увагу на деякі прості речі, допомагати нашим людям фінансово поки вони за територією нашої держави - це важливо, допомагати гуманітарно - це важливо. Що стосується тимчасової роботи, шкіл, навчання - в цьому напрямку можна Україні допомагати", - сказав президент.

Він також додав, що люди самі хочуть повернутися - до чоловіків, батьків, синів, які воюють.

"Вони не приїхали на довгий час, вони вірять в перемогу і повернення", - зазначив президент.