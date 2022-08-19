Украинским беженцам придется платить налоги в Польше

Вскоре срок пребывания многих украинских беженцев в Польше превысит 183 дня. После истечения этого срока они будут вынуждены платить в стране налог на доход физических лиц (НДФЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gаzeta Prawna .

Согласно польскому законодательству, украинцы должны заплатить НДФЛ не позже 20 числа следующего месяца, после месяца, в котором пребывание в Польше превысило 183 дня. Причем выплачивать его придется из дохода, полученного с начала пребывания в Польше.

На практике это означает, что в сентябре некоторым украинцам придется заплатить налог за последние полгода. Налогами обкладываются, в том числе и средства, полученные из-за рубежа.

Таким образом, украинцы, которые работают удаленно на украинские компании, также должны оплачивать налоги в Польше. НДФЛ, уплаченный в Украине, не сможет быть засчитан в счет польского налога.