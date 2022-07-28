Рада поддержала закон об особых гарантиях для граждан Польши

Фото: Рада проголосовала закон об особых гарантиях для граждан Польши (Getty Images)

Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.

Закон предусматривает гражданам Польши: права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию в качестве плательщиков налогов и получения регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов

осуществление хозяйственной деятельности

получение образования, соцвыплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины. Согласно закону граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.