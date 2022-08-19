Українським біженцям доведеться платити податки в Польщі

Незабаром термін перебування багатьох українських біженців у Польщі перевищить 183 дні. Після закінчення цього терміну вони будуть змушені платити в країні податок на дохід фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gаzeta Prawna .

Згідно з польським законодавством, українці повинні заплатити ПДФО не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Причому виплачувати його доведеться з доходу, отриманого з початку перебування в Польщі.

На практиці це означає, що у вересні деяким українцям доведеться заплатити податок за останні пів року. Податками обкладаються, в тому числі і кошти, отримані з-за кордону.

Таким чином, українці, які працюють віддалено на українські компанії, також повинні оплачувати податки в Польщі. ПДФО, сплачений в Україні, не зможе бути зарахований в рахунок польського податку.