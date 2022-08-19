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Украинским беженцам придется платить налоги в Польше

Новина українською →
Варшава, Пятница 19 августа 2022 11:39
Украинским беженцам придется платить налоги в Польше Фото: украинским беженцам придется платить налоги в Польше (Pixabay)
Автор: Константин Широкун

Вскоре срок пребывания многих украинских беженцев в Польше превысит 183 дня. После истечения этого срока они будут вынуждены платить в стране налог на доход физических лиц (НДФЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gаzeta Prawna.

Согласно польскому законодательству, украинцы должны заплатить НДФЛ не позже 20 числа следующего месяца, после месяца, в котором пребывание в Польше превысило 183 дня. Причем выплачивать его придется из дохода, полученного с начала пребывания в Польше.

На практике это означает, что в сентябре некоторым украинцам придется заплатить налог за последние полгода. Налогами обкладываются, в том числе и средства, полученные из-за рубежа.

Таким образом, украинцы, которые работают удаленно на украинские компании, также должны оплачивать налоги в Польше. НДФЛ, уплаченный в Украине, не сможет быть засчитан в счет польского налога.

Ранее мы писали, что в Польше начали принимать заявки от украинцев на получение финансовой помощи для школьников, которые учатся в этой стране.

Также сообщалось, что Рада поддержала закон об особых гарантиях для граждан Польши. Поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.

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