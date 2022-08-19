ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українським біженцям доведеться платити податки в Польщі

Новость на русском →
Варшава, П'ятниця 19 серпня 2022 11:39
Українським біженцям доведеться платити податки в Польщі Фото: українським біженцям доведеться платити податки в Польщі (Pixabay)
Автор: Константин Широкун

Незабаром термін перебування багатьох українських біженців у Польщі перевищить 183 дні. Після закінчення цього терміну вони будуть змушені платити в країні податок на дохід фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gаzeta Prawna.

Згідно з польським законодавством, українці повинні заплатити ПДФО не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Причому виплачувати його доведеться з доходу, отриманого з початку перебування в Польщі.

На практиці це означає, що у вересні деяким українцям доведеться заплатити податок за останні пів року. Податками обкладаються, в тому числі і кошти, отримані з-за кордону.

Таким чином, українці, які працюють віддалено на українські компанії, також повинні оплачувати податки в Польщі. ПДФО, сплачений в Україні, не зможе бути зарахований в рахунок польського податку.

Раніше ми писали, що у Польщі почали приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги для школярів, які навчаються в цій країні.

Також повідомлялося, що Рада підтримала закон про особливі гарантії для громадян Польщі. Поляки зможуть перебувати на території України протягом 18 місяців після прийняття закону і користуватися всіма правами і свободами, як і громадяни України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша НДФЛ Податки
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам