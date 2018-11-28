Генштаб просит украинцев не фотографировать технику и солдат ВСУ во время военного положения

ВСУ просит не снимать и не транслировать перемещение военных и техники и запрещает использовать дроны
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины просит граждан не снимать перемещение военной техники и солдат на время действия военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштабу.
В частности, украинцев просят не проводить фото, видео съемку и он-лайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие:
Также в Генштабе напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотники будут сбивать.
"Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - сказали в пресс-службе Генштаба.
Напомним, в'связи с введением военного положения не будут создаваться новые военно-гражданские администрации в тех регионах, где будет введено военное положение. В тоже время в этих 10 областях будут созданы штабы обороны.