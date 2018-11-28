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Генштаб просит украинцев не фотографировать технику и солдат ВСУ во время военного положения

Новости » Политика    28.11.2018 - 18:17
Генштаб просит украинцев не фотографировать технику и солдат ВСУ во время военного положения
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

ВСУ просит не снимать и не транслировать перемещение военных и техники и запрещает использовать дроны

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины просит граждан не снимать перемещение военной техники и солдат на время действия военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштабу.

В частности, украинцев просят не проводить фото, видео съемку и он-лайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие:

  • местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;
  • движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава;
  • режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию;
  • задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовки и применения войск (сил);
  • подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);
  • организацию, численность и дислокация войск (сил)

Также в Генштабе напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотники будут сбивать.

"Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - сказали в пресс-службе Генштаба.

Напомним, в'связи с введением военного положения не будут создаваться новые  военно-гражданские администрации в тех регионах, где будет введено военное положение. В тоже время в этих 10 областях будут созданы штабы обороны.

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