Германия нашла способ ускорить поставки зениток Gepard в Украину, - Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По данным издания, уже в ближайшие месяцы будет налажено производство боеприпасов и Gepard отправятся в Украину. В частности, с участием Министерства обороны Норвегии найден производитель, который обеспечит поставки боеприпасов.

Отметим, проблема с немецкими Gepard заключается в том, что на сегодня доступно менее 60 000 снарядов. Теперь же норвежская компания взяла обязательства по производству специальных 35-мм снарядов, их испытания пройдут уже на следующей неделе.

Ожидается, что Украина получит 30 зенитных установок, военнослужащие ВСУ уже проходят подготовку в Германии.