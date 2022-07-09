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Германия нашла способ ускорить поставки зениток Gepard в Украину, - Spiegel

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Берлин, Суббота 09 июля 2022 17:51
Германия нашла способ ускорить поставки зениток Gepard в Украину, - Spiegel Фото: зенитная самоходная установка Gepard (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Правительство Германии нашло способ ускорить поставки зенитных самоходных установок Gepard в Украину. С обеспечением достаточного количества боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, уже в ближайшие месяцы будет налажено производство боеприпасов и Gepard отправятся в Украину. В частности, с участием Министерства обороны Норвегии найден производитель, который обеспечит поставки боеприпасов.

Отметим, проблема с немецкими Gepard заключается в том, что на сегодня доступно менее 60 000 снарядов. Теперь же норвежская компания взяла обязательства по производству специальных 35-мм снарядов, их испытания пройдут уже на следующей неделе.

Ожидается, что Украина получит 30 зенитных установок, военнослужащие ВСУ уже проходят подготовку в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая сторона отправит первые зенитки Gepard в Украину в июле.

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