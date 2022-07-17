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Українських військових почали навчати управлінню зенітками Gepard

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Берлін, Неділя 17 липня 2022 16:16
Українських військових почали навчати управлінню зенітками Gepard Фото: німецькі "Гепарди" скоро приїдуть в Україну (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

На німецьких полігонах розпочалося навчання українських військових управлінню самохідними зенітними установками Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

Повідомляється, що тренування почалися на полігонах збройних сил Німеччини в землі Шлезвіг-Гольштейн. На даний момент на навчаннях перебувають не менше 100 військовослужбовців української армії.

Також повідомляється, що бійці повинні ознайомитися з самохідними зенітками Gepard і пройти артилерійську підготовку. При цьому Бундесвер офіційно не підтверджує інформацію про тренування.

"Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах", - зазначив член Бундестагу Східного Гольштейна і експерт з питань оборони Інго Гадехенс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина знайшла виробника боєприпасів для Gepard, і це прискорить поставки зеніток в Україну.

Передбачалося, що Україна отримає перші "Гепарди" вже в липні.

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