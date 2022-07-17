Українських військових почали навчати управлінню зенітками Gepard

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND .

Повідомляється, що тренування почалися на полігонах збройних сил Німеччини в землі Шлезвіг-Гольштейн. На даний момент на навчаннях перебувають не менше 100 військовослужбовців української армії.

Також повідомляється, що бійці повинні ознайомитися з самохідними зенітками Gepard і пройти артилерійську підготовку. При цьому Бундесвер офіційно не підтверджує інформацію про тренування.

"Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там в районі Балтійського моря зручно тренуватися на стрільбищах", - зазначив член Бундестагу Східного Гольштейна і експерт з питань оборони Інго Гадехенс.