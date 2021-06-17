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Для украинских спасателей хотят ввести военно-врачебную экспертизу

Автор: Юлия Струк

Для украинских спасателей могут ввести военно-врачебную экспертизу. Комитет по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №5609.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Глава комитета Михаил Радуцкий отметил, что действующим законодательством об охране здоровья регламентирован лишь вопрос проведения военно-врачебной экспертизы военнослужащих воинских формирований. Однако сотрудники ГСЧС не являются военными, а проходят государственную службу особого характера.

"Военно-врачебная экспертиза не распространяется на службу гражданской защиты, но в то же время существует потребность в экспертизе годности спасателей к будущей или дальнейшей службе, установлении профессиональной природы заболеваний и травм у бывших служащих, назначении им санаторно-курортного лечения или медико-психологической реабилитации", - сказал парламентарий.

Закон предлагает предусмотреть, что такую ​​экспертизу будут осуществлять врачебно-экспертные комиссии в системе ГСЧС.

"Комитет поддержал законопроект и предлагает комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать Верховной раде принять его за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине выросли штрафы за нарушение пожарной безопасности, а также за ложный вызов спасателей, полиции и скорой. Соответствующий закон 17 апреля вступил в силу.

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