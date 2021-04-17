ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой

Новина українською → Украина, Суббота 17 апреля 2021 08:01
В Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой Фото: штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой возросли (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине возросли штрафы за нарушение пожарной безопасности, а также за ложный вызов спасателей, полиции и скорой. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Размеры штрафов

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн). Ранее же действовал штраф от 51 до 119 грн.

Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ. Это 1700-3400 грн.

То же деяние, совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.

Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Напомним, этот закон Рада одобрила во втором чтении в ходе внеочередного заседания 30 марта.

Как писало РБК-Украина, в конце января парламент одобрил этот закон за основу. Подчеркнем, в редакции первого чтения штрафы были существенно выше.

Также парламент предусмотрел наказание за препятствование проверкам пожарной безопасности. За это будут штрафовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество полиция штраф спасатели Закон
NEWS
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса