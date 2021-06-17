Для українських рятувальників хочуть запровадити військово-лікарську експертизу

Голова комітету Михайло Радуцький зазначив, що чинним законодавством про охорону здоров’я регламентовано лише питання проведення військово-лікарської експертизи військовослужбовців військових формувань. Однак співробітники ДСНС не є військовими, а проходять державну службу особливого характеру.

"Військово-лікарська експертиза не поширюється на службу цивільного захисту, але водночас існує потреба в експертизі придатності рятувальників до майбутньої або подальшої служби, встановленні професійної природи захворювань і травм у колишніх службовців, призначенні їм санаторно-курортного лікування чи медико-психологічної реабілітації", - сказав парламентар.

Закон пропонує передбачити, що таку експертизу будуть здійснювати лікарсько-експертні комісії у системі ДСНС.

"Комітет підтримав законопроект і пропонує комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.