RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Для українських рятувальників хочуть запровадити військово-лікарську експертизу

Автор: Юлія Струк

Для українських рятувальників можуть запровадити військово-лікарську експертизу. Комітет з питань здоров'я нації підтримав відповідний законопроект №5609.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Голова комітету Михайло Радуцький зазначив, що чинним законодавством про охорону здоров’я регламентовано лише питання проведення військово-лікарської експертизи військовослужбовців військових формувань. Однак співробітники ДСНС не є військовими, а проходять державну службу особливого характеру.

"Військово-лікарська експертиза не поширюється на службу цивільного захисту, але водночас існує потреба в експертизі придатності рятувальників до майбутньої або подальшої служби, встановленні професійної природи захворювань і травм у колишніх службовців, призначенні їм санаторно-курортного лікування чи медико-психологічної реабілітації", - сказав парламентар.

Закон пропонує передбачити, що таку експертизу будуть здійснювати лікарсько-експертні комісії у системі ДСНС.

"Комітет підтримав законопроект і пропонує комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зросли штрафи за порушення пожежної безпеки, а також за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої. Відповідний закон 17 квітня набрав чинності.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСВерховна Радаспасателиэкспертиза