Для украинских спасателей хотят ввести военно-врачебную экспертизу

Для украинских спасателей могут ввести военно-врачебную экспертизу. Комитет по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №5609.

Глава комитета Михаил Радуцкий отметил, что действующим законодательством об охране здоровья регламентирован лишь вопрос проведения военно-врачебной экспертизы военнослужащих воинских формирований. Однако сотрудники ГСЧС не являются военными, а проходят государственную службу особого характера.

"Военно-врачебная экспертиза не распространяется на службу гражданской защиты, но в то же время существует потребность в экспертизе годности спасателей к будущей или дальнейшей службе, установлении профессиональной природы заболеваний и травм у бывших служащих, назначении им санаторно-курортного лечения или медико-психологической реабилитации", - сказал парламентарий.

Закон предлагает предусмотреть, что такую ​​экспертизу будут осуществлять врачебно-экспертные комиссии в системе ГСЧС.

"Комитет поддержал законопроект и предлагает комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать Верховной раде принять его за основу", - указано в сообщении.