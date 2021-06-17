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Для українських рятувальників хочуть запровадити військово-лікарську експертизу

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Україна, Четвер 17 червня 2021 16:36
Для українських рятувальників хочуть запровадити військово-лікарську експертизу
Автор: Юлія Струк

Для українських рятувальників можуть запровадити військово-лікарську експертизу. Комітет з питань здоров'я нації підтримав відповідний законопроект №5609.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Голова комітету Михайло Радуцький зазначив, що чинним законодавством про охорону здоров’я регламентовано лише питання проведення військово-лікарської експертизи військовослужбовців військових формувань. Однак співробітники ДСНС не є військовими, а проходять державну службу особливого характеру.

"Військово-лікарська експертиза не поширюється на службу цивільного захисту, але водночас існує потреба в експертизі придатності рятувальників до майбутньої або подальшої служби, встановленні професійної природи захворювань і травм у колишніх службовців, призначенні їм санаторно-курортного лікування чи медико-психологічної реабілітації", - сказав парламентар.

Закон пропонує передбачити, що таку експертизу будуть здійснювати лікарсько-експертні комісії у системі ДСНС.

"Комітет підтримав законопроект і пропонує комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зросли штрафи за порушення пожежної безпеки, а також за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої. Відповідний закон 17 квітня набрав чинності.

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