МОН приостановило аттестацию вузов

Фото: Анна Новосад (mon.gov.ua)

Аттестация вузов продолжится в начале 2020 года

Министерство образования и науки (МОН) временно приостановило аттестацию вузов в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По словам главы МОН Анны Новосад, приостановка аттестации вызвана необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации, в том числе международных. Министр отметила, что университеты смогут пройти аттестацию и получить средства на базовое финансирование науки в начале 2020-го. При этом сумма средств увеличиться со 100 млн до 400 млн гривен.

"В 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн гривен, и очень важно, чтобы распределение этих средств происходил на основе объективных результатов оценки", - сообщила Новосад.

Также она отметила, что МОН предложит правительству перераспределить предусмотренные на 2019 год 100 млн гривен на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в вузах. Сейчас открыто 14 таких центров в разных городах Украины.

"Нацсовет поддержала предложение МОН, рекомендовав отложить аттестацию и осуществить дополнительный набор украинских и иностранных экспертов из числа ученых, имеющих весомый научный потенциал и большой опыт проведения экспертизы", - сообщили в МОН.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине насчитывалось около 700 школ без интернета по состоянию на 1 января 2019 года. По словам Новосад, около 9 тысяч школ в целом по Украине имели доступ к интернету меньше 30 мегабит.

Также сообщалось, что со следующего учебного года в Украине все русскоязычные школы перейдут на украинский язык. Школы, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, перейдут на украинский язык с сентября 2023 года.