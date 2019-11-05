ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МОН приостановило аттестацию вузов

Новости » Общество     05.11.2019 - 21:19
МОН приостановило аттестацию вузов
Фото: Анна Новосад (mon.gov.ua)

Аттестация вузов продолжится в начале 2020 года

Министерство образования и науки (МОН) временно приостановило аттестацию вузов в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По словам главы МОН Анны Новосад, приостановка аттестации вызвана необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации, в том числе международных. Министр отметила, что университеты смогут пройти аттестацию и получить средства на базовое финансирование науки в начале 2020-го. При этом сумма средств увеличиться со 100 млн до 400 млн гривен.

"В 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн гривен, и очень важно, чтобы распределение этих средств происходил на основе объективных результатов оценки", - сообщила Новосад.

Также она отметила, что МОН предложит правительству перераспределить предусмотренные на 2019 год 100 млн гривен на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в вузах. Сейчас открыто 14 таких центров в разных городах Украины.

"Нацсовет поддержала предложение МОН, рекомендовав отложить аттестацию и осуществить дополнительный набор украинских и иностранных экспертов из числа ученых, имеющих весомый научный потенциал и большой опыт проведения экспертизы", - сообщили в МОН.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине насчитывалось около 700 школ без интернета по состоянию на 1 января 2019 года. По словам Новосад, около 9 тысяч школ в целом по Украине имели доступ к интернету меньше 30 мегабит.

Также сообщалось, что со следующего учебного года в Украине все русскоязычные школы перейдут на украинский язык. Школы, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, перейдут на украинский язык с сентября 2023 года.

Новосад: 20% первокурсников считают, что ошиблись с выбором специальности Кабмин расширил перечень имеющих право на льготное поступление в вузы
Новости Украины Минобразованиявузы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь