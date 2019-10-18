ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новосад: 20% первокурсников считают, что ошиблись с выбором специальности

Новости » Общество    18.10.2019 - 02:59
Новосад: 20% первокурсников считают, что ошиблись с выбором специальности
Фото: Анна Новосад (twitter/bbc)

Министр анонсировала реформу старшей профильной школы

Согласно исследованиям Министерства образования и науки Украины, 20% украинских студентов-первокурсников считают, что ошиблись с выбором будущей специальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования Анны Новосад в эфире Радио НВ.

Она сообщила, что ее приоритетом на посту является проведение реформы старшей профильной школы, которая даст возможность профильного обучения в старших классах, самостоятельного выбора образовательной траектории и учебных предметов школьниками.

"Статистика говорит (точнее, наши исследования), что 20% студентов-первокурсников говорят, что они выбрали неправильную специальность, и вообще они пошли не туда", - заявила она.

Новосад анонсировала создание сети так называемых академических лицеев. Предполагается, что их будет более 1,5 тыс.

Ранее Новосад назвала количество украинских школ без интернета, а также заявила, что в следующем году из бюджета будет выделено 700 миллионов гривен на интернетизацию.

РБК-Украина писало, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.

Министр образования получила еще одну должность в Кабмине Другая школа: чего ждать ученикам и педагогам в новом учебном году
Новости Украины МинобразованияАнна Новосад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь