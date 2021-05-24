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Украинских работодателей могут допустить к управлению вузами, - Шкарлет

Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский

К управлению украинскими вузами в ближайшем будущем могут допустить работодателей. На сегодня готовится соответствующая инициатива.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, министерство занимается вопросами привлечения бизнеса в сферу высшего образования.

"… на сегодня с депутатами из профильного комитета мы рассматриваем инициативу относительно государственно-частного партнерства в части допуска работодателя как стейкхолдера в управление университетом. Для того чтобы усилить практическую и бизнесовую составляющую", - отметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что на балансе государственных вузов очень много социальных объектов, на которые требуются средства. Таким образом, МОН выступает за передачу их в коммунальную собственность.

Напомним, ранее Шкарлет заявлял, что Украина не откажется от бесплатного высшего образования, поскольку нужно закрывать потребность в специалистах, необходимых самому государству.

Он также рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы.

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