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Українських роботодавців можуть допустити до управління вишами, - Шкарлет

Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський

До управління українськими вишами в найближчому майбутньому можуть допустити роботодавців. На сьогодні готується відповідна ініціатива.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, міністерство займається питаннями залучення бізнесу до сфери вищої освіти.

"...на сьогодні з депутатами з профільного комітету ми розглядаємо ініціативу щодо державно-приватного партнерства в частині допуску роботодавця як стейкхолдера до управління університетом. Для того щоб посилити практичну і бізнесову складову", - зазначив Шкарлет.

Він також підкреслив, що на балансі державних вишів дуже багато соціальних об'єктів, на які потрібні кошти. Таким чином, МОН виступає за передачу їх у комунальну власність.

Нагадаємо, раніше Шкарлет заявляв, що Україна не відмовиться від безкоштовної вищої освіти, оскільки треба закривати потребу у фахівцях, необхідних самій державі.

Він також розповів, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українських вишів.

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