У украинских предприятий есть 2 недели на подготовку к санкциям против Беларуси, - эксперт

США уже возобновили санкции против 9 ключевых белорусских компаний, финансирующих режим Лукашенко. У украинских предприятий есть лишь 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси.

Об этом заявил эксперт по международной политике Тарас Семенюк в эфире "Апостроф TV".

"21 июня в Люксембурге Европейский Союз тоже примет экономические санкции в отношении Беларуси. А какая будет реакция украинских предприятий, которые сотрудничают с этими девятью компаниями? Очевидно, они должны были бы переориентироваться на другие рынки, иначе станут токсичными", - заявил эксперт.

Соответственно, добавляет эксперт, Украина должна как можно быстрее ввести идентичные санкции против Минска, иначе отечественные предприятия, ведущие деятельность с белорусскими, попадут под так называемые вторичные санкции.

Эти ограничения, по его словам, предусматривают блокирование валютных счетов и другие меры против компаний, торгующих с подсанкционными белорусскими предприятиями, предоставляющих им транспортные услуги или являющихся их подрядчиками.

"Таким образом украинские предприятия, которые сотрудничают с белорусскими "спонсорами режима Лукашенко" автоматически становятся "токсичными" и обречены на вторичные санкции и отказ международных партнеров заключать соглашения с такими предприятиями", - говорит Семенюк.

Он также напомнил, что вероятно Европейский Союз применит санкции к тем же предприятиям, к которым уже действуют санкции США.

Украина пока ввела ограничения по полетам: закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов и прекратила авиасообщение со страной. Экономические санкции еще обсуждаются, однако у украинского бизнеса есть 2 недели на подготовку к экономическим санкциям против Беларуси, подытожил Семенюк.