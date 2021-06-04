ЕС опубликовал решение о закрытии неба для Беларуси. Начнет действовать в полночь

Европейский союз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Запрет начнет действовать с полуночи субботы, 5 июня.

"Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Белоруссии, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", - говорится в сообщении.

Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика.