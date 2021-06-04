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ЕС опубликовал решение о закрытии неба для Беларуси. Начнет действовать в полночь

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Брюссель, Пятница 04 июня 2021 17:03
ЕС опубликовал решение о закрытии неба для Беларуси. Начнет действовать в полночь Фото: ЕС опубликовал решение о закрытии неба для Беларуси (facebook.com/belavia)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Запрет начнет действовать с полуночи субботы, 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

"Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Белоруссии, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", - говорится в сообщении.

Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

Добавим, что в Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей неделе.

Кроме того, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях.

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