ЕС опубликовал решение о закрытии неба для Беларуси. Начнет действовать в полночь
Европейский союз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Запрет начнет действовать с полуночи субботы, 5 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ЕС.
"Европейский совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Белоруссии, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов", - говорится в сообщении.
Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика.
Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.
Добавим, что в Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей неделе.
Кроме того, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях.