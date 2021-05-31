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Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси

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Беларусь, Понедельник 31 мая 2021 02:29
Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Министерство финансов США с 3 июня возобновит санкции в отношении нескольких белорусских компаний. Эти санкции были введены еще в 2006 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Под санкции, в частности, попадут "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок".

После победы Александра Лукашенко на выборах 2006 года США ввели санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека в республике. Тогда гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список вошел, в частности, сам Лукашенко.

Среди компаний, на которые распространялись санкции – "Белнефтехим" и его американское представительство, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", Белорусский нефтяной торговый дом.

Напомним, Кира Рудык заявила, что Верховная рада должна ввести политические санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. А правительство - снять с государства экономическую зависимость от Беларуси, лишив Лукашенко каких-либо рычагов давления на Украину.

Также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее мнению, ограничительные меры следует наложить на компании, участвующие в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

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