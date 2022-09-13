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Из украинских портов "зерновым коридором" отправился еще один караван с зерном

Фото: из украинских портов вышло еще семь сухогрузов с зерном (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 13 сентября, из украинских портов вышли еще семь сухогрузов с продовольствием, которые отправились "зерновым коридором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"В рамках отгрузки зерна сегодня утром из украинских портов отбыло еще 7 судов с зерном", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября из одесских портов не смог выйти очередной караван сухогрузов с украинской агропромышленной продукцией из-за непогоды.

Кроме того, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре". 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря этому цены на пшеницу снизились.

Добавим, что спустя месяц после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 млн тонн зерна и других продуктов питания.

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