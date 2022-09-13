З українських портів "зерновим коридором" вирушив ще один караван із зерном

"В рамках відвантаження зерн сьогодні вранці з українських портів відбуло ще 7 суден із зерном", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня з одеських портів не зміг вийти черговий караван суховантажів з українською агропромисловою продукцією через негоду.

Крім того, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор". 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки цьому ціни на пшеницю знизилися.

Додамо, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 млн тонн зерна та інших продуктів харчування.

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