Из украинских портов вышли еще три судна с зерном

В четверг, 25 августа, у украинских портов вышло три судна, которые отправятся по "зерновому коридору". Два судна отправлены из порта "Одесса", одно - из порта "Южный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство национальной обороны Турции в Twitter .

Кроме того, сегодня будет досмотрено одной судно, идущее из Украины, и пять судов, следующих в Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты, однако для Украины проблемы остаются.