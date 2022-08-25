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Из украинских портов вышли еще три судна с зерном

Фото: три судна с зерном вышли из украинских портов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 25 августа, у украинских портов вышло три судна, которые отправятся по "зерновому коридору". Два судна отправлены из порта "Одесса", одно - из порта "Южный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Кроме того, сегодня будет досмотрено одной судно, идущее из Украины, и пять судов, следующих в Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты, однако для Украины проблемы остаются.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

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