З українських портів вийшли ще три судна із зерном

У четвер, 25 серпня, в українських портів вийшло три судна, які відправляться по "зерновому коридору". Два судна відправлені з порту "Одеса", одне - з порту "Південний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter .

Крім того, сьогодні буде оглянуто одне судно, що йде з України, і п'ять суден, що прямують в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що морський коридор, створений для вивезення українського зерна, почав приносити свої результати, однак для України проблеми залишаються.