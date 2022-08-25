ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из украинских портов вышли еще три судна с зерном

Новина українською →
Украина, Четверг 25 августа 2022 10:29
Из украинских портов вышли еще три судна с зерном Фото: три судна с зерном вышли из украинских портов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 25 августа, у украинских портов вышло три судна, которые отправятся по "зерновому коридору". Два судна отправлены из порта "Одесса", одно - из порта "Южный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Кроме того, сегодня будет досмотрено одной судно, идущее из Украины, и пять судов, следующих в Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты, однако для Украины проблемы остаются.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение