З українських портів вийшли ще три судна із зерном
У четвер, 25 серпня, в українських портів вийшло три судна, які відправляться по "зерновому коридору". Два судна відправлені з порту "Одеса", одне - з порту "Південний".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.
Крім того, сьогодні буде оглянуто одне судно, що йде з України, і п'ять суден, що прямують в Україну.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що морський коридор, створений для вивезення українського зерна, почав приносити свої результати, однак для України проблеми залишаються.
Як повідомлялося, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.
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