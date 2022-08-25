ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З українських портів вийшли ще три судна із зерном

Новость на русском →
Україна, Четвер 25 серпня 2022 10:29
З українських портів вийшли ще три судна із зерном Фото: три судна з зерном вийшли з українських портів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У четвер, 25 серпня, в українських портів вийшло три судна, які відправляться по "зерновому коридору". Два судна відправлені з порту "Одеса", одне - з порту "Південний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

Крім того, сьогодні буде оглянуто одне судно, що йде з України, і п'ять суден, що прямують в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що морський коридор, створений для вивезення українського зерна, почав приносити свої результати, однак для України проблеми залишаються.

Як повідомлялося, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження