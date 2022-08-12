ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З українських портів вийшли ще два судна з продовольством: куди прямують

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 12 серпня 2022 09:07
З українських портів вийшли ще два судна з продовольством: куди прямують Фото: з українських портів вийшли ще два судна з продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З українських портів Чорноморськ і Южний в рамках "зернового коридору" вийшли ще два судна з українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Так, за інформацією відомства, в рамках "зернового коридору":

  • судно SORMOVSKY під прапором Белізу перевозить 3,5 тисячі тонн пшениці з Чорноморська в турецьке місто Текірдаг.
  • корабель STAR LAURA під прапором Маршаллових островів з 60 тисячами тонн кукурудзи відправився з Південного до Ірану.

Нагадаємо, вчора ми писали, що судно, яке мало вийти з порту Чорноморська для відвантаження українського зерна, не змогло вийти в рейс. Зокрема, через погану погоду.

Крім того, повідомлялося, що 11 серпня російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по портовій інфраструктурі Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Порт Південний
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Як Росія намагається зірвати поставки зброї Україні і чому у неї нічого не вийде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Росія намагається зірвати поставки зброї Україні і чому у неї нічого не вийде